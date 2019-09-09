В Узбекистане бывший муж задушил женщину из-за алиментов

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане мужчина задушил бывшую жену, чтобы не платить алименты на ребёнка.

8 сентября примерно в 01:00 в сходе «Истикбол» Нишанского района Кашкадарьинской области между бывшими супругами произошел конфликт из-за алиментных выплат, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ходе конфликта 40-летний мужчина умышленно убил свою бывшую супругу, 38-летнюю Т.П., задушив её руками.

По данному факту, районной прокуратурой в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства. Ведутся следственные действия.