В Узбекистане бывший муж задушил женщину из-за алиментов
- Узбекистан, происшествия
- 16:59, 09 сентября 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане мужчина задушил бывшую жену, чтобы не платить алименты на ребёнка.
8 сентября примерно в 01:00 в сходе «Истикбол» Нишанского района Кашкадарьинской области между бывшими супругами произошел конфликт из-за алиментных выплат, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В ходе конфликта 40-летний мужчина умышленно убил свою бывшую супругу, 38-летнюю Т.П., задушив её руками.
По данному факту, районной прокуратурой в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства. Ведутся следственные действия.