В Туркменистане один из осужденных «гюленистов» находится в тяжелом состоянии в тюрьме

CA-NEWS (TM) - Один из осужденных «гюленистов», бывший завуч спецшколы №2 города Керки 39-летний Алишер Мухаметгулыев, осужденный на 23 года по ряду обвинений и отбывающий свой срок в тюрьме «Овадан-депе» находится в тяжелом состоянии, передает Turkmen.news.

По информации издания, Мухаметгулыев жалуется на постоянную острую боль в области живота и нуждается в срочной медицинской помощи, однако администрация учреждения в связи с этим никаких мер не предпринимает.

Ранее после похожих симптомов в этой же тюрьме скончались учитель английского языка Эзиз Худайбердыев и предприниматель Акмурат Союнов. Они также были арестованы из-за подозрений в связях с движением «Хизмет» турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Массовые аресты людей в Туркменистане, которых власти подозревают в поддержке Фетхуллаха Гюлена, начались после попытки переворота в Турции в 2016 году.