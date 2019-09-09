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  9 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ООН призвали власти Казахстана реформировать закон о митингах

CA-NEWS (KZ) -  Сегодня, 9 сентября, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Казахстана реформировать законы о митингах, клевете и о возбуждении розни. Она отметила, что задержание политзаключенных не способствует национальному диалогу, сообщил Vласти официальный представитель уполномоченного по правам человека в Казахстане Рустам Кыпшакбаев.

«В Казахстане волна мирных протестов, начиная с марта, привела к задержаниям более чем 4 тыс. человек. Я отмечаю некоторые сигналы растущей терпимости со стороны должностных лиц к мирным собраниям и призываю к тому, чтобы недавно созданный Национальный совет общественного доверия (НСОД) включил в себя те группы гражданского общества, которые призывают к большим гражданским, политическим, экономическим и социальным правам. Продолжающееся содержание под стражей заключенных по политическим причинам и фактический запрет оппозиционных собраний не являются благоприятными для истинного и открытого диалога», - заявила Бачелет.

Кроме того, она призвала власти страны реформировать законодательство, использующееся «для подавления несогласия, включая широкое определение языка вражды и клеветы, криминализацию клеветы, ограничительные разрешения на мирные собрания, ограничительное регулирование НПО, профсоюзов и религиозных объединений».

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