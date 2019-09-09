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  9 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Четверо узбекистанцев погибли в ДТП в Казахстане
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CA-NEWS (UZ) -  Четыре гражданина Узбекистана 8 сентября попали в ДТП на трассе Шымкент – Самара Туркестанской области Казахстана. Водитель автомобиля госпитализирован, все три пассажира скончались, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

«В результате дорожно-транспортного происшествие в Туркестанской области Казахстана, две женщины М.У. и М.М. погибли на месте, З.С. скончался в больнице. Водитель автомашины М.У. госпитализирован в отделение реанимации районной больницы скорой помощи Ордабасынского района», – говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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