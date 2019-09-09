Большинство госпредприятий в Таджикистане убыточны

CA-NEWS (TJ) - Большинство государственных предприятий Таджикистана работают с низкой доходностью или приносят убытки. Согласно докладу Всемирного банка «Содействие потенциалу роста Таджикистана», сектор госпредприятий характеризуется слабой операционной эффективностью. По мнению специалистов банка, на долю государственных предприятий также приходится основная часть общей задолженности в экономике как дебиторской, так и кредиторской, передает Avesta.



В последние годы правительство сталкивается с дополнительными бюджетными издержками из-за непогашения субзаймов государственными предприятиями по соглашениям о перекредитовании. «Барки Точик» и «Таджиктрансгаз» входят в число государственных предприятий, которые регулярно получают субкредиты, несмотря на то, что находятся в сложных финансовых условиях. Только на «Барки Точик» приходится более 97 процентов от общего объема непогашенных займов.

«К сожалению, отчеты о квазифискальных рисках, подготовленные управлением мониторинга госпредприятий Министерства финансов, не содержат достаточной информации о погашении задолженности и не дают понимания того, был ли долг, в конечном итоге, погашен госпредприятием-бенефициаром или правительством. Последнее несёт в себе риск недобросовестности», – отмечается в докладе.