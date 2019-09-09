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  9 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Агентство США по глобальным медиа прокомментировало заявление о «предвзятости» Радио Озодлик

CA-NEWS (UZ) -  Агентство США по глобальным медиа (USAGM) прокомментировало заявление директора Агентства информации и массовых коммуникаций Комила Алламжанова о нарушениях журналистской этики узбекской службой «Радио свобода» - «Озодлик».

USAGM – независимое агентство правительства Соединенных Штатов, в структуру которого входят «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) и другие вещательные медиа структуры.

Главный исполнительный директор американского агентства Джон Лэнсинг отметил, что USAGM очень серьезно относится ко всем заявлениям о нарушениях журналистской этики, не допускает и не оправдывает предвзятость со стороны какой-либо службы или журналиста «Радио Свобода».

Глава Агентства подчеркнул «важность соблюдения высочайших стандартов объективности и беспристрастности», назвав их «основополагающими принципами», которыми придерживается Агентство США по глобальным медиа.

Вновь назначенный президент и главный исполнительный директор RFE/RL Джейми Флай, поблагодарив за доведение обеспокоенности деятельностью узбекской службы «Радио Свобода», также отметил о тщательном изучении заявляемых фактов.

Напомним, что ранее директор Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжанов выражал озабоченность методами работы узбекской службы «Радио свобода», отмечая о проявлениях предвзятости и непрофессионализма в работе данной вещательной организации в Узбекистане.

Также им отмечались факты обманного сбора информации со стороны «Озодлик», фальсификации аудиозаписей и использования т.н. «фейковых аккаунтов» для публикации необоснованных сообщений.

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