Агентство США по глобальным медиа прокомментировало заявление о «предвзятости» Радио Озодлик

- Узбекистан, общество
- 18:05, 09 сентября 2019
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- Обновлено: 18:35, 09 сентября 2019
CA-NEWS (UZ) - Агентство США по глобальным медиа (USAGM) прокомментировало заявление директора Агентства информации и массовых коммуникаций Комила Алламжанова о нарушениях журналистской этики узбекской службой «Радио свобода» - «Озодлик».
USAGM – независимое агентство правительства Соединенных Штатов, в структуру которого входят «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) и другие вещательные медиа структуры.
Главный исполнительный директор американского агентства Джон Лэнсинг отметил, что USAGM очень серьезно относится ко всем заявлениям о нарушениях журналистской этики, не допускает и не оправдывает предвзятость со стороны какой-либо службы или журналиста «Радио Свобода».
Глава Агентства подчеркнул «важность соблюдения высочайших стандартов объективности и беспристрастности», назвав их «основополагающими принципами», которыми придерживается Агентство США по глобальным медиа.
Вновь назначенный президент и главный исполнительный директор RFE/RL Джейми Флай, поблагодарив за доведение обеспокоенности деятельностью узбекской службы «Радио Свобода», также отметил о тщательном изучении заявляемых фактов.
Напомним, что ранее директор Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжанов выражал озабоченность методами работы узбекской службы «Радио свобода», отмечая о проявлениях предвзятости и непрофессионализма в работе данной вещательной организации в Узбекистане.
Также им отмечались факты обманного сбора информации со стороны «Озодлик», фальсификации аудиозаписей и использования т.н. «фейковых аккаунтов» для публикации необоснованных сообщений.