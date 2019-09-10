182 сотрудника Кашкадарьинского УВД исключены из «списка тучных»

CA-NEWS (UZ) - 188 из 1118 сотрудников органов внутреннних дел Кашкадарьинской области, которые были в «списке тучных», к 31 апреля этого года избавились от лишнего веса.

Об этом сообщило УВД Кашкадарьинской области на своём канале в Telegram.

В результате антропометрических измерений персонала по состоянию на 30 июня 2019 года в общей сложности у 741 сотрудников тучность была классифицирована как I-ый уровень, 237 человек - как II, 18 - как III, 2 - как IV.

182 сотрудника были исключены из списка ожиревших.