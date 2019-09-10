В поезде Ташкент-Волгоград нашли труп гражданина Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Во время пограничного досмотра в пункте пропуска «Аксарайский» (Россия) 7 сентября в поезде был обнаружен мёртвый пассажир.

Им оказался 52-летний уроженец Узбекистана. Тело находилось в одном из вагонов состава № 323 сообщением Ташкент – Волгоград.

Как сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.