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  10 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане впервые возмещен ущерб журналисту за незаконный приговор о клевете

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане Петропавловский городской суд №2 удовлетворил иск шеф-редактора газеты «Квартал» Елены Кузнецовой о возмещении морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Журналисту будет выплачено 700 тыс. тенге, передает Vlast.

Как отметила глава международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева, такое в Казахстане впервые, когда журналисту за незаконный приговор возмещен моральный ущерб.

«Поводом для уголовного преследования стали две статьи журналиста, опубликованные в ноябре прошлого года и рассказывающие об имущественном конфликте двух хозяйствующих субъектов. Герои публикаций сочли написанное клеветой и потребовали привлечь Е.Кузнецову к уголовной ответственности по ч.3 ст. 130 УК РК (клевета, распространенная в СМИ и соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, а равно повлекшие тяжкие последствия). 15 марта судья Сауле Литфуллина признала доводы обвинителей обоснованными и приговорила шеф-редактора к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля», - рассказала Калеева.

Однако 18 июня апелляционная коллегия по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда отменила приговор, не найдя состава преступления. После этого Кузнецова обратилась с иском о возмещении морального вреда.

«По данным «Әділ сөз», журналистов обвиняют в клевете все кому не лень. Случается, что обвинительные приговоры потом отменяют. А вот что журналист потребовала – и добилась! - компенсации морального вреда за потраченные нервы, деньги, профессиональные трудности, вызванные незаконным приговором, - такое в Казахстане впервые», - отметила Калеева.

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