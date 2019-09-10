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  10 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкент прибывает глава МИД Грузии Давид Залкалиани

CA-NEWS (UZ) -  10 сентября в Ташкент прибывает делегация Грузии во главе с Министром иностранных дел Давидом Залкалиани, сообщила пресс-служба МИДа.

Программой визита предусмотрены двусторонние переговоры в Сенате Олий Мажлиса, Кабинете Министров и Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, в ходе которых планируется обсудить вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Грузинская делегация также примет участие в мероприятиях по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Грузией.

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