В Ташкент прибывает глава МИД Грузии Давид Залкалиани

CA-NEWS (UZ) - 10 сентября в Ташкент прибывает делегация Грузии во главе с Министром иностранных дел Давидом Залкалиани, сообщила пресс-служба МИДа.



Программой визита предусмотрены двусторонние переговоры в Сенате Олий Мажлиса, Кабинете Министров и Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, в ходе которых планируется обсудить вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Грузинская делегация также примет участие в мероприятиях по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Грузией.