Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана в Индии и Швейцарии

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных чрезвычайных и полномочных послов Казахстана в Индии и Швейцарии Ерлана Алимбаева и Алибека Бакаева, сообщает Акорда.



В рамках встречи с Ерланом Алимбаевым глава государства поручил принять меры по укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Индией, а также активизировать взаимодействие в туристическом направлении, в том числе в рамках подготовки к празднованию 750-летия Золотой Орды и других значимых мероприятий.

На встрече с Алибеком Бакаевым Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость дальнейшего развития политического, торгово-экономического сотрудничества Казахстана со Швейцарией.