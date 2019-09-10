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  10 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана в Индии и Швейцарии

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных чрезвычайных и полномочных послов Казахстана в Индии и Швейцарии Ерлана Алимбаева и Алибека Бакаева, сообщает Акорда.

В рамках встречи с Ерланом Алимбаевым глава государства поручил принять меры по укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Индией, а также активизировать взаимодействие в туристическом направлении, в том числе в рамках подготовки к празднованию 750-летия Золотой Орды и других значимых мероприятий.

На встрече с Алибеком Бакаевым Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость дальнейшего развития политического, торгово-экономического сотрудничества Казахстана со Швейцарией.

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