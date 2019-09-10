Рост экономики Казахстана за 8 месяцев составил 4,3%, - Аскар Мамин

CA-NEWS (KZ) - На селекторном заседании правительства Казахстана под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнении республиканского бюджета за январь-август 2019 года, сообщает пресс-служба правительства.



В январе-августе 2019 года рост ВВП составил 4,3% к соответствующему периоду 2018 г. Положительная динамика наблюдается в строительстве — на 11,8%, торговле — на 7,6%, транспортной сфере — на 5,5%, сельском хозяйстве — на 3,6%, услугах связи — на 3,4%, обрабатывающем секторе, в том числе в машиностроении — на 18%, легкой промышленности — на 17,4%, добыче цветных металлов — на 17,9%, нефтепереработке — на 6,2%.

Третий месяц подряд инфляция сохраняется на низком уровне в 0,2%. Годовая инфляция находится в пределах целевого коридора и составила 5,5%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в январе-мае 2019 года составили 486,0 тыс. тенге и возросли, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, на 10,8% в номинальном выражении, в реальном — на 1,7%.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил рост экономики по основным базовым показателям в Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Глава Правительства поручил в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию со снижением показателей по строительству, инвестициям, промышленности, сельскому хозяйству и вводу жилья в Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях, городах Нур-Султан и Шымкент.

«На прошлой неделе Главой государства было озвучено Послание народу Казахстана, которое отражает преемственность политики Елбасы и устанавливает ряд основных задач для Правительства, направленных на дальнейшее развитие экономики. Основной задачей для Правительства является обеспечение ежегодного устойчивого роста ВВП и доведение его к 2025 году до 5% и выше», — сказал А. Мамин, поручив отраслевым министерствам усилить работу по достижению установленных целевых индикаторов.

Доходы в республиканский бюджет по итогам восьми месяцев текущего года составили 6 958,3 млрд тенге (101,1% к плану), темп роста составил 119,2%. Освоение республиканского бюджета за отчетный период составило 98,9%.

В связи с неполным исполнением бюджета, наблюдаемым у ряда администраторов программ, Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить своевременное освоение бюджетных средств.

С докладами выступили министр национальной экономики Р. Даленов, Председатель Национального Банка Е. Досаев и Первый Заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов.