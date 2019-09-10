Солдат-срочников направили собирать хлопок в область, которой руководит сын Бердымухамедова

CA-NEWS (TM) - 8-9 сентября около полутора тысяч солдат срочной службы направили из Марыйского велаята в Ахал на сбор хлопка. На эти даты билеты на пассажирские поезда Мары-Ашхабад не продаются, сообщили "Хроники Туркменистана".



Военнослужащие частей, дислоцированных в Ашхабаде и пригородах, на хлопковые поля были направлены еще 1 сентября.

Как сообщает издание, сотрудники служб коммунального хозяйствавсех этрапов Марыйского велаята, включая водителей, также предупреждены о скорой поездке в Ахалский велаят на уборку урожая хлопка.

На полях самого Марыйского велаята значительная часть хлопчатники подверглась нашествию вредителей, в частности хлопковой совки (коробочный червь). Повлияли на урожай и погодные условия. Ненамного лучше урожай хлопка и в Ахалском велаяте.

Работники бюджетных учреждений сообщают, что в день они собирают по 1-2 килограмма «белого золота». В частности, в Йолотенском этрапе хлопок еще не раскрылся полностью. На большей части полей листья и коробочки имеют коричневый цвет, что свидетельствует о наличии многочисленных вредителей. Ранее о массовом заболевании хлопчатника на полях Марыйского и Дашогузского велаятов сообщало Радио «Азатлык».

Работники бюджетных организаций могут вместо себя отправить на сбор хлопка другого человека. Труд наемника стоит 20 манатов в день.

Как ранее сообщала ХТ, хлопкоробам Туркменистана дан приказ помочь Ахалскому велаяту собрать урожай первым. Было заявлено, что в конце августа каждая сельская семья из других регионов страны за свой счет на один месяц отправит одного совершеннолетнего собирать хлопок в Ахалском велаяте.