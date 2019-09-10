Правительство Казахстана приняло проект Общенационального плана по реализации Послания Токаева

CA-NEWS (KZ) - На селекторном заседании правительства Казахстана под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина принят проект Общенационального Плана мероприятий по реализации Послания Президента «Конструктивный общественный диалог — основа стабильности и процветания Казахстана», сообщает пресс-служба правительства.



Документ состоит из 81 пункта, в том числе по направлениям: современное эффективное государство — 11 пунктов, обеспечение прав и безопасность граждан — 15 пунктов, развитая и инклюзивная экономика — 27 пунктов, Новый этап социальной модернизации — 18 пунктов, Сильные регионы — сильная страна — 10 пунктов.

«Сразу после утверждения Президентом этого документа все госорганы и акиматы должны незамедлительно приступить к решению поставленных задач. Мы должны обеспечить слаженную работу по эффективному решению поставленных задач», — сказал А. Мамин.

Принятый Правительством проект Общенационального Плана мероприятий по реализации Послания Главы государства будет представлен на утверждение президенту РК К. Токаеву.