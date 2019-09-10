В Самаркандской области закрыли сельский родильный дом, женщины вынуждены рожать дома

CA-NEWS (UZ) - Закрытие полгода тому назад роддома, который обслуживал жителей двух сёл в Каттакурганском районе Самаркандской области, представляет серьезную проблему для беременных женщин в этом районе. Об этом сообщает centralasian.org.



Беременные женщины двух сёл, в которых проживает 9 000 женщин фертильного возраста, вынуждены рожать дома или в дороге, так как не успевают доехать в городской родильный дом, потому что их село расположено в 30-40 километрах от районного центра.

Родственники женщин, которые должны рожать дома, просят власти найти решение и записали видеообращение.

Представитель Самаркандского областного управления здравоохранения сообщила, что сельский родильный дом был закрыт из-за нехватки квалифицированного персонала и необходимого медицинского оборудования.

На видео, которое записали жители села, женщина держа младенца, комментирует, что её золовка была вынуждена рожать дома.

По словам женщины выяснилось, что родильный дом в селе Мойлисой Каттакурганского района был закрыт шесть месяцев назад, и с тех пор беременные женщины вынуждены ездить в районный центр иди в другие районы.

"Женщины рожают дома, в дороге, потому что не могут доехать до врачей...Улицы у нас разбитые. Мы сильно замучились! Во время схваток (мать и ребенок) борются за свою жизнь. Я приняла роды в своём доме у невестки моей золовки. Бедная, как она настрадалась", - рассказывает на видео пожилая женщина.

В селах Мойлисой и Куксой, по официальным данным, проживает 35 000 жителей, из которых 9 000 - женщины фертильного возраста. Проживающие в них около 400 беременных женщин, признали, что закрытие роддома стало основной проблемой для жителей села.

Сельчане сообщили, что обращалась в государственные органы с просьбой открыть родильное отделение между двумя сёлами и встретились с представителями Самаркандского областного управления здравоохранения.

Однако, на встрече местные власти не уточнили, будут ли открывать родильное отделение.

Заместитель начальника отдела охраны материнства и детства Самаркандского областного управления здравоохранения пояснил, что ситуация сложная.

"Наша главная задача - сохранить жизнь матери и ребенка во время родов. Материнство - сложный процесс. Когда женщина рожает неожиданно может начаться кровотечение, после чего удаляется матка, и если кровотечение не прекращается даже после удаления матки, необходимо проводить экстирпацию, удаляется всё. Если случаи, когда операция продолжается 8 часов. В Мойлисое нет ни кадров, ни условий. Поэтому, пока там не будет квалифицированных врачей и соответствующего оборудования, мы решили закрыть этот роддом", - ответил представитель отдела здравоохранения Сайфиддин Муминов.

В ответ на жалобы жителей поселка о том, что родильный дом работал 10 лет, и никто не умер, чиновник сказал, что здоровье женщин фертильного возраста ухудшилось и увеличилось количество осложнений во время родов.

"Гинеколог, работающий в этом отделении, может заниматься акушерством при нормальных родах. Но если надо делать операцию, то у него нет ни квалификации, ни условий. Если что-то случится с матерью или ребёнком, мы несём за это личную ответственность. Женщина должна рожать в нормальных условиях, пусть и с опозданием на 15-20 минут. Этот роддом и штаты у нас в резерве. Если найдётся врач, который сможет быть и акушером и хирургом, мы его откроем. Но такого человека сейчас нет", - сказал Муминов.

Чиновник сообщил, что департамент предоставил новый УАЗ для перевозки женщин в больницу.

По словам врачей, в Узбекистане сейчас сезон родов, и многие родильные дома по всей стране закрываются на дезинфекцию. А те роддома, которые открыты, вынуждены принимать женщин с других районов и вследствие этого, наблюдается нехватка мест в роддоме для резко возросшего количества рожениц.