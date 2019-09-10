В Ташкенте учащиеся школы, которую окончил министр энергетики, в новом учебном году оказались на улице

CA-NEWS (UZ) - 500 учеников 180-й школы будут учиться в здании Ташкентского автомобильно-дорожного профессионального колледжа, сообщили СМИ.



Руководство колледжа сообщило, что 6 сентября директор школы посетила здание колледжа и осмотрела классы. По словам родителей учеников, с 4 сентября на учебу вышли только ученики начальных классов, где будут учиться учащиеся средних и старших классов – пока неизвестно. Администрация русскоязычной школы с математическим уклоном отказалось комментировать ситуацию.

О ситуации, сложившейся в данном учебном заведении стало известно из писем, фото и видеоматериалов, отправленных родителями учащихся.

«180-ю школу отремонтировали и сделали под начальные классы. А со старшими классами пока было ничего не ясно. Учеников 5-7-х классов отправили учиться во вторую смену в школу №157, учеников 8-11-х классов – в 167-ю школу. Но директор сказал, что это временно и что с понедельника мы будем заниматься в здании автодорожного колледжа», – говорится в письме родителей.

Другая группа родителей учащихся 180-й школы сообщила нашему радио, что в соседней школе учащихся не сразу пустили в здание.

«В 157-й школе нам не открывали ворота, ссылаясь на то, что сначала их дети должны закончить занятия и только потом запустят наших. Все были на эмоциях. Просто мы считаем, что должны были или отпустить детей до момента решения со зданием или решить это все за 3 месяца каникул», – написали в нашу редакцию родители 180-й школы.

Однако один из руководящих сотрудников Ташкентского автомобильно-дорожного профессионального колледжа подтвердил информацию, полученную от родителей учащихся школы №180.

– Мы только 6 сентября получили приказ о принятии учащихся 180-й школы. Сейчас директор и двое завучей данной школы стоят рядом со мной, они осмотрели классы. Было решено, что в нашем здании будут учиться 500 учащихся 180-й школы, – сказал представитель колледжа.

По его словам, вместе со школьниками в здании будут учиться и студенты выпускного курса Ташкентского автомобильно-дорожного профессионального колледжа.

180-я русскоязычная школа с математическим уклоном находится в Шайхантахурском районе Ташкента, а Ташкентский автомобильно-дорожный профессиональный колледж – в Чиланзарском районе. Однако представитель колледжа считает, что школьники не будут испытывать трудности, связанные с далеким расстоянием до учебы.

180-я школа оказалась в центре внимания СМИ в этом году после того, как данное учебное заведение посетил министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов.

Местные издания сообщали о том, что 26 марта Султанов посетил свою родную школу и преподнес в подарок школьной библиотеке книги из своей личной коллекции.