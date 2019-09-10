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  10 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан будет экспортировать 100 тысяч холодильников Samsung в год

CA-NEWS (UZ) -  Между ассоциацией “Узэлтехсаноат”, “Samsung Electronics” Южной Кореи и Ташкентским технопарком подписан договор о партнерстве, с рамках которого будет производить холодильники, в том числе на экспорт. Об этом сообщило УзА.

Первые шаги на пути этого партнерства были сделаны в 2011 году. Тогда компания “Artel” при непосредственном содействии и под брендом компании “Samsung Electronics” освоила производство пылесосов, стиральных машин, телевизоров, кондиционеров, мониторов для компьютеров.

"Продолжается новый этап нашего сотрудничества, - цитирует агентство председателя правления ассоциации “Узэлтехсаноат” М. Юнусова. - Согласно данному соглашению на территории Ташкентского технопарка в соответствии с проектом стоимостью 62 миллиона долларов будут производить холодильники “Samsung”. Сейчас на территории завода осуществляется ремонтная работа. За короткое время будет установлено современное оборудование. Согласно плану первая продукция поступит в реализацию в 2020 году".

На первом этапе ежегодно будет производиться 300 тысяч штук холодильников, из которых 100 тысяч запланированы на экспорт.

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