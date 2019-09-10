В Улан-Баторе открылось новое футбольное поле

CA-NEWS (MNG) - В столичном районе Чингэлтэй открылась спортивная площадка, соответствующая мировым стандартам и построенная на инвестиционные средства из государственного бюджета, сообщает Montsame.

Торжественная церемония её открытия состоялась 9 сентября, в которой приняли участие руководитель администрации по делам правительства Л.Оюун-Эрдэнэ, член ВГХ Д.Ганболд, мэр Улаанбаатара С.Амарсайхан, глава районной администрации Чингэлтэй Ж.Эрдэнэбат и другие официальные лица, а также более 20 тыс. жителей столицы.

Она предназначена для проведения легкоатлетических, футбольных и других международных спортивных турниров, имеет 2000 сидячих мест, искусственное травяное покрытие и её общая площадь составляет 108×72 метров с 6-беговыми дорожками на 400 метров.

В рамках строительства площадки обустроено и озеленено 80 тыс.гектаров территории земельного участка, где посажены 43 тыс. кустарников и деревьев 18 различных видов.

Кроме того, руководство Улаанбаатара планирует открыть подобные площадки в других районах столицы.