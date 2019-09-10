Токио устанавливает полную картину ущерба после мощного тайфуна

CA-NEWS (CA) - Жители Токио занимаются определением масштабов ущерба, причиненного мощным тайфуном №15, который принес в регион сильный ливень и рекордные ветры. В результате два человека погибли, по меньшей мере 58 получили травмы, а сотни тысяч домохозяйств остались без электроэнергии, передает NHK.



В некоторых районах была зафиксирована рекордная скорость ветра, в частности, в городе Тиба его порывы достигали свыше двухсот километров в час.

В гористой местности были опрокинуты две опоры линий электропередачи, через которые снабжались электроэнергией главным образом районы префектуры Тиба.

Тайфун также прервал работу железнодорожного транспорта для нескольких миллионов людей, направлявшихся по ежедневным делам, а также для туристов. На время прекратилось движение поездов, в том числе суперэкспрессов "синкансэн" в другие части страны. Однако в настоящее время железнодорожное сообщение возвращается к нормальному состоянию.

Были отменены свыше 160 внутренних авиарейсов. Авиакомпании призывают пассажиров проверять свежие сведения, прежде чем направиться в аэропорт.