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  10 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане начали строить новый областной центр Ахалского велаята

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане 7 сентября в Геоктепинском этрапе прошли торжества по случаю возведения нового административного центра Ахалского велаята, который должен быть построен к сентябрю 2021 года.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, мероприятия начались в селе Ызгант, где состоялась конференция с участием членов правительства, депутатов Меджлиса, хякимов этрапов, местных жителей и были представлены макеты будущего города.

На мероприятии выступил глава велаята Сердар Бердымухамедов, который «от имени жителей выразил главе государства признательность за создание необходимых условий для социально-экономического развития региона».

После состоялся концерт и был дан праздничный садака.

В Туркменистане намечаются две масштабные стройки. Первую, строительство Ашхабад-сити, курирует президент Гурбангулы Бердымухамедов. Вторую, новую столицу Ахалского велаята, контролирует Сердар Бердымухамедов.

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