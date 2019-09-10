В Туркменистане начали строить новый областной центр Ахалского велаята

- Туркменистан, общество
- 11:15, 10 сентября 2019
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- Обновлено: 11:33, 10 сентября 2019
CA-NEWS (TM) - В Туркменистане 7 сентября в Геоктепинском этрапе прошли торжества по случаю возведения нового административного центра Ахалского велаята, который должен быть построен к сентябрю 2021 года.
Как сообщает госинформагентство ТДХ, мероприятия начались в селе Ызгант, где состоялась конференция с участием членов правительства, депутатов Меджлиса, хякимов этрапов, местных жителей и были представлены макеты будущего города.
На мероприятии выступил глава велаята Сердар Бердымухамедов, который «от имени жителей выразил главе государства признательность за создание необходимых условий для социально-экономического развития региона».
После состоялся концерт и был дан праздничный садака.
В Туркменистане намечаются две масштабные стройки. Первую, строительство Ашхабад-сити, курирует президент Гурбангулы Бердымухамедов. Вторую, новую столицу Ахалского велаята, контролирует Сердар Бердымухамедов.