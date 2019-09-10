В горах Алматы спасли замерзшую семейную пару

CA-NEWS (KZ) - По данным КЧС МВД Казахстана, сообщение о том, что семейная пара сбилась с маршрута поступило в 9 часов вечера 9 сентября.

По словам сообщившего о происшествии, пара сбившись с маршрута, начала подъем вверх. В итоге, точного своего местоположения они не знали, но было понятно, что это не Большой алматинский пик. После неудачных попыток найти в темноте тропу, приняли решение обратиться за помощью к профессионалам.

«На место прибыла резервная группа спасателей. По прибытию в район Большого алматинского озера спасатели в количестве 10 сотрудников и одного кинологического расчета выдвинулись пешим ходом на поисково-спасательные работы, шел мокрый снег. Особенность данной местности в том, что вершины состоят из скалистых склонов, перемежающихся с сыпухой (мелкий щебень по которому сильно «ползет» стопа). В темноте преодолевать такой рельеф сложно и опасно. Помимо того, что мокрые камни скользкие, есть угроза, что они начнут осыпаться вниз.

Разделившись на небольшие подгруппы, спасатели начали прочесывать местность. 9 сентября в 05:34 часов на высоте 2800 метров спасатели нашли семью. Оба нуждались в медицинской помощи. Девушка повредила палец на руке, когда карабкалась по скользким камням. У пострадавших было переохлаждение, так как одежда не соответствовала горным условиям», — говорится в сообщении.

Спасатели оказали первую доврачебную помощь и начали спуск. После, передали пострадавших бригаде Центра медицины катастроф, которые доставили туристов в 12 городскую больницу.