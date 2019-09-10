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  10 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане мужчина избил 4-летнего пасынка до смерти
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержали ранее судимого по статье 244 части 2 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан, 35-летнего жителя г. Пенджикента, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Подозреваемый, 28-го мая 2019 года будучи в мусульманском браке (никах) 30-летней местной жительнице в период совместной жизни жестоко обращался с её 4-летним сыном, регулярно избивал его.

6-го сентября 2019 года, вышеуказанный находясь в доме вновь избил ребенка.

Мальчик, получив тяжкие телесные повреждения, скончался 8 сентября.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 110 ч.3 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан ведется следствие.

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