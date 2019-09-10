Рыба может сыграть важную роль в обеспечении устойчивых поставок продовольствия в Европе и Центральной Азии - ФАО

CA-NEWS (CA) - Рыба из внутренних рек и озер, будь то дикая или выращенная в пресноводных водоемах, может сыграть важную роль в обеспечении здоровых рационов питания и устойчивых поставок продовольствия в странах Европе и Центральной Азии. Это – главная тема двух важных проходящих на этой неделе в Германии встреч Европейской консультативной комиссии ФАО по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ), сообщили в представительстве ФАО в Бишкеке.



Члены ЕККРАВВ обсудят подготовку плана работы и стратегии Комиссии на ее 30-й сессии, которая пройдет 11-13 сентября в Дрездене по приглашению правительства Германии. Сессии будет предшествовать Симпозиум ЕККРАВВ, который состоится 9–11 сентября и будет посвящен вопросам безопасности пищевых продуктов, сертификации, диадромных видов рыб, а также проблемам, связанным с сохранением рыбных ресурсов в европейских пресноводных реках и озерах.

«Несмотря на то, что 40 процентов производимой в мире рыбной продукции, предназначенной для потребления в пищу, производится с использованием внутренних ресурсов, страны Европы и Центральной Азии по-прежнему отстают в том, что касается освоения пресноводных ресурсов с целью производства рыбы, - отметила Генеральный секретарь Комиссии Виктория Чомо, - в то время как другие виды практик, такие как эксплуатация плотин гидроэлектростанций, орошение сельскохозяйственных культур и дноуглубительные работы оказывают негативное воздействие на среды обитания во внутренних водоемах и биоразнообразие экосистем».

Как отмечается в недавнем докладе ФАО о состоянии водных генетических ресурсов в мире, аквакультура значительно отстает от «наземного» сельского хозяйства – растениеводства и животноводства – в плане выявления, доместикации и развития генетических ресурсов с целью производства продовольствия. Это относится, в первую очередь, к Европе, которая отстает от Азии и Африки с точки зрения развития пресноводной аквакультуры. Согласно выводам доклада ФАО существуют возможности для укрепления устойчивых методов производства продукции аквакультуры посредством стратегического использования и освоения некоторых из 550 с лишним видов, применяемых в аквакультуре во всем мире.

«Обеспечение здорового рациона питания при увеличении объемов потребления рыбной продукции в Европе и Центральной Азии и содействие применению экосистемного и климатически оптимизированного подходов ФАО к управлению водными ресурсами во внутренних водоемах являются конечными результатами проводимых ЕККРАВВ исследований и могут в значительной степени способствовать реализации Повестки дня на период до 2030 года», - отметила Чомо.