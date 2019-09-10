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  10 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане создали агентство по развитию специализированных школ

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по организации деятельности Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете Министров.

Глава государства утвердил организационную структуру агентства и структуру его центрального аппарата, сообщили местные СМИ.

Основными задачами Агентства станут реализация единой государственной политики в сфере выявления, отбора, обучения и воспитания молодежи в Президентских, творческих и специализированных школах.

В подчинение Агентства передадут президентские и творческие школы.

Агентство возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом страны по представлению премьер-министра.

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