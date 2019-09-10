Премьер-министр Казахстана обсудил с членами Совета директоров ЕБРР перспективы реализации совместных инвестиционных проектов

CA-NEWS (KZ) - Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин обсудил с членами Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) состояние и перспективы реализации совместных инвестиционных проектов на территории Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

Глава Правительства отметил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяют большое внимание сотрудничеству с ведущими международными финансовыми институтами, включая ЕБРР.

За прошедшие 27 лет объем инвестиций ЕБРР в Казахстан составил более 9 млрд. долларов в свыше 260 проектов, из которых по 43 достигнуты договоренности в 2018 и 2019 годах.

«Мы стремимся создать модель экономического роста на основе устойчивого частного сектора. За 8 месяцев 2019 года рост казахстанской экономики составил 4,3%. Наша стратегическая цель – достигнуть 5% ежегодного роста ВВП. Для этого нам важно повысить объем ежегодно привлекаемых инвестиций с 24 млрд. долларов в 2018 году до более чем 34 млрд. долларов к 2025 году», - сказал А.Мамин.