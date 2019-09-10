Под Ташкентом грузовик столкнулся с поездом: двое погибших

CA-NEWS (UZ) - В городе Ангрене под Ташкентом грузовик столкнулся с грузовым поездом. Сошедшие с рельсов вагоны придавили стоявший автомобиль, двое пассажиров скончались на месте.

10 сентября около 4 часов утра на территории города Ангрен Ташкентской области, на пересечении с подъездным путем железной дороги произошло ДТП с участием грузовика и поезда.

Как сообщила пресс-служба МЧС, в результате происшествия два вагона грузового поезда сошли с рельсов и опрокинулись, один из которых задел стоящий рядом автомобиль «Дамас».

При столкновении пострадало пять пассажиров автомобиля «Дамас» двое из которых погибли на месте. Трое пассажиров автомобиля «Дамас» и водитель грузового автотранспорта «САМС» с различными телесными повреждениями госпитализированы в центральную городскую больницу города Ангрен.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации на место происшествия в оперативном порядке прибыли представители министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения. Начато предварительное расследование.