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  10 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Ташкентом грузовик столкнулся с поездом: двое погибших

CA-NEWS (UZ) -  В городе Ангрене под Ташкентом грузовик столкнулся с грузовым поездом. Сошедшие с рельсов вагоны придавили стоявший автомобиль, двое пассажиров скончались на месте.

10 сентября около 4 часов утра на территории города Ангрен Ташкентской области, на пересечении с подъездным путем железной дороги произошло ДТП с участием грузовика и поезда.

Как сообщила пресс-служба МЧС, в результате происшествия два вагона грузового поезда сошли с рельсов и опрокинулись, один из которых задел стоящий рядом автомобиль «Дамас».

При столкновении пострадало пять пассажиров автомобиля «Дамас» двое из которых погибли на месте. Трое пассажиров автомобиля «Дамас» и водитель грузового автотранспорта «САМС» с различными телесными повреждениями госпитализированы в центральную городскую больницу города Ангрен.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации на место происшествия в оперативном порядке прибыли представители министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения. Начато предварительное расследование.

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