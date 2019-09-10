В Вахдате похитили 2-летнюю девочку с целью вымогательства денег

Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) - В ОМВД города Вахдат обратился 49-летней житель указанного города в том, что 7-го сентября 2019 года, около 09:30, неизвестный, возле его дома, увел его 2-летнюю внучку, сообщает пресс-служба МВД РТ.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в похищении ребенка был задержан ранее судимый по статье 104 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан 47-летний житель г. Вахдат.

С целью вымогательства денег и нанесения морального и психологического ущерба отвел ребенка в дом своей 39-летней сестры жительницы г. Вахдат, где продержал девочку до 16:10 часов.

По факту ведётся следствие.