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  10 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан будет экспортировать в Китай дыню
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CA-NEWS (UZ) -  Хорезмская, Сырдарьинская, Джизакская и Кашкадарьинская области Узбекистана будут экспортировать в Китай дыню.

Как сообщила Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете Министров Узбекистана, соответствующее соглашение было подписано премьер-министром республики Абдуллой Ариповым в ходе его визита в Китай 27-28 августа этого года.

Согласно «Протоколу о фитосанитарном требовании при экспорте дыни из Узбекистана в Китай», подписанному двумя сторонами, экспортируемая из Узбекистана в Китай продукция должна полностью отвечать фитосанитарным правилам китайской стороны.

По данным Государственной инспекции по карантину растений, в настоящее время узбекская сторона также ведет переговоры с Пекином об экспорте граната, винограда и лимона на китайский рынок.

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