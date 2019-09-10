В Ташкенте проходит закрытый суд по делу бывшего директора фонда независимых СМИ

CA-NEWS (UZ) - В Яшнабадском районном суде по уголовным делам города Ташкента начался закрытый судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы Фонда поддержки независимых печатных СМИ и информагентств Саида-Абдулазиза Юсупова.

Как сообщили 9 сентября местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу Верховного суда, суд проходит в закрытом режиме.

Саид-Абдулазиз Юсупов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 (хищение путем присвоения или растраты), 168 (мошенничество), 211 (дача взятки) и 28 (виды соучастников преступления) Уголовного кодекса.

37-летний бывший и. о. директора Общественного фонда поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана Саид-Абдулазиз Юсупов был задержан 10 мая текущего года. 12 мая Генеральная прокуратура объявила, что Юсупову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

12 мая брат Саид-Абдулазиза Юсупова Мухаммед Юсупов разместил в Facebook видеообращение к президенту страны.

В видеообращении Саид-Абдулазиз Юсупов утверждает, что уголовное дело против него связано с его журналистской деятельностью.