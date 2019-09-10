ДТП в Душанбе: погибли два школьника

CA-NEWS (TJ) - Правоохранители Душанбе приступили к расследованию смертельного ДТП в центре столицы, которое унесло жизни двух подростков. Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 сентября недалеко от Исмаилитского центра.

В ОМВД столичного района Сино сообщили Радио Озоди, что следствие устанавливает причины произошедшего. По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело. От других комментариев он воздержался, чтобы не помешать ходу следствия.

В этом трагическом ДТП погибли два подростка - Аюбджон Мухиддинзода и Сиёвуши Зафар. Оба учились в школе №25, в 11 и 9 классах. Они проживали в общежитии Комитета по телевидению и радиовещанию, их родители – работники радио «Садои Душанбе» и Первого телеканала Таджикистана.

Ситам Мухиддинов, отец Аюбджона, сказал в беседе с Радио Озоди, что трагедия произошла буквально спустя 10 минут после того, как сын вышел из дома. Он обвиняет в произошедшем водителей автомобилей «Мерседес» и «Хундай-Старекс», которые нарушили правила дорожного движения и наехали на юных пешеходов.

«Мой сын Аюбджон переходил дорогу по пешеходному переходу. Никто из родственников водителей даже не выразил мне соболезнования», - говорит собеседник.

Мальчиков похоронили после полудня 9 сентября.

Радио Озоди удалось выяснить, что в ту ночь за рулем автомобиля «Мерседес» находился 29-летний Фазлиддин Авлиёкулов. Его родные сообщили, что он в тяжелом состоянии находится в больнице Караболо. «Он до сих пор не вышел из комы», - подчеркнули они. По их словам, Фазлиддин в произошедшем ДТП не виноват, так как его «подрезал» водитель другого автомобиля, что привело к трагедии.

Несмотря на ужесточение санкций за нарушение правил дорожного движения, жители столицы отмечают, что культура вождения таджикских автовладельцев не изменилась, а смертность на дороге по-прежнему остается высокой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность в ДТП в Таджикистане составляет 19 человек на 100 тыс населения. Это самые высокие показатели среди стран Центральной Азии, и примерно одинаковые с Россией и Китаем.

В мае этого года депутат Маджлиси намояндагон Джамшед Муртазозода предложил повысить штрафы для водителей, чтобы предотвратить несчастные случаи со смертельным исходом на дорогах страны. Он сказал, что штрафы будут увеличены за отсутствие ремней безопасности и детских кресел в машине.

По мнению некоторых обозревателей, ситуация на дорогах страны не изменится, пока закон не будет распространяться на всех граждан в равной степени. По словам наших собеседников, водители пренебрегают правилами дорожного движения и ездят на высокой скорости, потому что уверены, что могут избежать наказания.

Обозреватель Бободжон Шафеъ говорит, что по его наблюдениям, большинство ДТП происходят по вине молодых водителей, которые купили водительские права и совершенно не знают правил дорожного движения.

«С другой стороны, в нашей стране нет строгого контроля за исполнением законов. Один водитель, который сбил 3-4 человек, гуляет на свободе и его вина обычно не доказана. Другой водитель, по вине коорого пострадал один человек, отправляется за решетку. Мы были свидетелями многих случаев, когда виновные в автокатастрофах представители «золотой» молодежи не привлекаются к ответственности. Так что, если мы хотим сократить количество смертей на дорогах, необходимо положить конец коррупции в сфере подготовки и обучения водителей, привлекать к ответственности виновных в ДТП, чтобы для других было уроком», - говорит собеседник.

Согласно статистическим данным, за последние два года в результате дорожно-транспортных происшествий в Таджикистане погибли более 700 человек, более двух тысяч получили ранения. Таджикские правоохранительные органы утверждают, что большинство ДТП происходят по вине пешеходов, управления автомобилем на высокой скорости, неудачных обгонов.