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  10 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минвуз Узбекистана прокомментировал увеличение суммы контрактов

CA-NEWS (UZ) -  Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана прокомментировало увеличение суммы контрактов на 18% в 2019-2020 учебном году.

Как сообщило министерство, основной причиной этого стало повышение заработной платы сотрудников вуза в три раза за последний учебный год, увеличение коммунальных и других расходов и увеличение расходов на высшее образование на 74 процента.

“Вместе с тем приводится статистика уровня охвата молодежи высшим образованием. По сравнению с 2017/2018 учебным годом уровень охвата вырос с 9% до 20%, то есть на 126 тыс. студентов. Увеличение количества студентов в свою очередь приводит к необходимости еще большего количество преподавателей и учебных сооружений, что требует еще больших затрат”, отмечается в официальном сообщении.

Исходя из этого, закрывшиеся учебные корпусы профессиональных колледжей и лицеев на 77 251 мест и общежития на 3000 мест были переданы высшим учебным заведениям страны в качестве дополнительных резервов.

Министерство отметило, что повышение же суммы контракта в среднем на 18% по-прежнему покрывает в среднем только 68% расходов одного студента.

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