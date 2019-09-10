Таджикистан экспортировал электроэнергию на сумму свыше $58 млн

CA-NEWS (KZ) - Таджикистан экспортировал электроэнергию на сумму свыше $58 млн., а импорт природного газа составил $9 млн.

По данным профильных ведомств экономического блока страны, таджикская электроэнергия экспортирована в Узбекистан, Афганистан и Кыргызстан, передает Avesta.

Энергетические ведомства республики ежемесячно не публикуют данные об объемах экспорта электроэнергии в целом, и по странам раздельно в том числе.

Есть статистические данные о сумме продажи электроэнергии за семь месяцев этого года, которая составила более $58 млн.

В отчете «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане» со ссылкой на данные ОАХК «Барки точик» отмечается, что в июле 2019 года от ГЭС Сангтуда-1 и Сангтуда-2 по сетям 220 кВ и 110 кВ было поставлено в Афганистан – 241,9 млн. квт/ч, в Кыргызстан – 15,3 млн. квт/ч и в Узбекистан – 382,6 млн. квт/ч электроэнергии, что в итоге составляет 30,3% от общего количества произведённой электроэнергии в стране.

Между тем, объемы поставок природного газа из Узбекистана в Таджикистан за 7 месяцев этого года составил более 717 млн. кубических метров на сумму свыше $9 млн.

Таджикистан так же получает сжиженный газ автомобильным и железнодорожным транспортом. Согласно данным министерства энергетики и водных ресурсов республики, предприятиями, зарегистрированными в министерстве, за январь-июль 2019 года импортировано, в основном из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Российской Федерации 250,2 тыс. тонн сжиженного газа.

Этот показатель на 31,1 тыс. тонн больше, чем показатель объема импорта за аналогичный период 2018 года. В июле 2019 года импорт сжиженного газа составил 42 тыс. 702 тонн, что на 2 тыс. 793 тонн больше июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что более 60% автомобильного транспорта в стране в качестве топлива использует сжиженный газ.