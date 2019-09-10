Джек Ма ушел с поста главы Alibaba

CA-NEWS (CA) - Джек Ма, основатель и глава Alibaba Group, 10 сентября, в день своего 55-летия покинул должность председателя совета директоров компании, сообщает Bloomberg.

Его пост займет генеральный директор Alibaba Group Дэниел Чжан.

Несмотря на отставку, Джек Ма останется ключевой фигурой в компании, пишет Bloomberg. Маловероятно, что Дэниел Чжан будет принимать важные решения без поддержки основателя Alibaba.

Джек Ма впервые объявил о планах покинуть Alibaba в сентябре 2018 года. Тогда он говорил, что хочет заняться благотворительными проектами в сфере образования.

Он начал руководить Alibaba в 1999 году, а до этого работал учителем английского языка в школе, именно поэтому в Alibaba Group его называли «учителем Ма».