За нападение на сотрудника ДПС в Петербурге задержан гражданин Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту драки мигранта с сотрудником правоохранительных органов.

Сообщается, что днем 9 сентября сотрудники ДПС остановили «Газель» на Ропшинском шоссе. Водителем авто был петербуржец, а пассажирами – два гражданина Узбекистана.

У граждан Узбекистана не было с собой паспортов, поэтому им предложили проехать в полицию. На этой почве произошел конфликт. Один из мигрантов ударил несколько раз полицейского, после чего был задержан.

Пострадавший сотрудник полиции был отправлен в больницу для оказания медпомощи.

На данный момент избирается мера пресечения мигранту, и предъявляются обвинения.