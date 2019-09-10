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  10 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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За нападение на сотрудника ДПС в Петербурге задержан гражданин Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В Петербурге Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту драки мигранта с сотрудником правоохранительных органов.

Сообщается, что днем 9 сентября сотрудники ДПС остановили «Газель» на Ропшинском шоссе. Водителем авто был петербуржец, а пассажирами – два гражданина Узбекистана.

У граждан Узбекистана не было с собой паспортов, поэтому им предложили проехать в полицию. На этой почве произошел конфликт. Один из мигрантов ударил несколько раз полицейского, после чего был задержан.

Пострадавший сотрудник полиции был отправлен в больницу для оказания медпомощи.

На данный момент избирается мера пресечения мигранту, и предъявляются обвинения.

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