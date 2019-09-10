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  10 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Узбекистана установило цены за сбор хлопка - 1 тонна за $64

CA-NEWS (UZ) -  Правительство Узбекистана постановлением «О мерах по организованному проведению уборки хлопка-сырца урожая 2019 года» установило цены за сбор урожая хлопка. Об этом сообщает Минюст Узбекистана.

Согласно постановлению, оплата за одну тонну хлопка-сырца, собранного машиной составит 600 тысяч сумов ($64), за 1 килограмм хлопка-сырца, собранного ручным способом в период первого сбора — 800 сумов ($0,08), в период второго сбора — 1200 сумов ($0,12);

Руководители отряда сборщиков будут получать зарплату в размере 2 миллиона сумов ($212), руководители центров сборщиков - 3 миллиона сумов ($319) ежемесячно в течение сезона.

Документом определено, что для сбора хлопка хлопково-текстильным производственным организациям и кластерам банками будет выделен кредит по ставке 16 процентов годовых (ставка рефинансирования ЦБ).

"Для сбора урожая в краткие сроки, своевременного расчета со сборщиками, фонду государственной поддержки сельского хозяйства выделяется беспроцентная ссуда с условием возврата в 2020 году», - сообщает Минюст.

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