К химической кастрации в Казахстане приговорили 11 человек

CA-NEWS (KZ) - Приговором суда назначена принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации в учреждения уголовно-исполнительной системы для 11 осужденных, передает ИА «NewTimes.kz».

Применение принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации проводится на основании решения суда по результатам судебно-психиатрической экспертизы.

В соответствии с уголовным кодексом Республики Казахстан химическая кастрация применяется в отношении лиц старше 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Все эти осужденные рассмотрены врачебно-консультативной комиссией. В настоящее время процедура проводится двум осужденным — в учреждениях Павлодарской и Акмолинской областей.

Вместе с тем, остальные сведения, касаемо осужденных к данному виду наказания являются конфиденциальными и не подлежат распространению согласно п. 1. ст. 18 Конституции Республики Казахстан.