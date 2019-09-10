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  10 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан вошёл в топ-3 стран с самой жесткой цензурой в отношении СМИ

CA-NEWS (TM) -  Эритрея, Северная Корея и Туркменистан возглавили топ-10 стран с самой жесткой цензурой по версии международной организации «Комитет по защите журналистов». Также в этом списке оказались Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия и Куба.

«Эти 10 стран попирают международный стандарт, запрещая или жестко ограничивая независимые средства массовой информации и запугивая журналистов, заставляя их замолчать с помощью тюремного заключения, цифровой и физической слежки и других форм преследования. Самоцензура является широко распространенным явлением», — комментирует комитет.

По данным международной организации, в Эритрее, Северной Корее и Туркменистане СМИ служат рупором власти, а иную точку зрения могут позволить себе высказывать лишь масс-медиа, находящиеся вне страны. И даже если иностранному журналисту позволят въехать в страну, то за ним будет вестись пристальное наблюдение.

Рейтинг составлялся на основании ограничения свободы прессы, а именно — тюремного заключения, репрессивных законов, слежки за журналистами и ограничения доступа в интернет и социальные сети. Кроме того, принимались во внимание блокировка иностранных СМИ, слежка за журналистами со стороны властей и другие критерии

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