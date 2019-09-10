Баттулга отдал дань уважения памятнику жертв политических репрессий

CA-NEWS (MNG) - 10 сентября Монголия отмечает День памяти жертв политических репрессий.

Президент Монголии Х.Баттулга, Председатель ВГХ Г.Занданшатар, премьер-министр Монголии У.Хурэлсух отдали дань уважения памятнику жертв политических репрессий и возложили венки, сообщает Montsame.

На церемонии также присутствовали члены ВГХ, члены политических партий, члены государственных органов, представители неправительственных организаций, дети жертв политических репрессий.

10 сентября каждого года считается днем памяти жертв политических репрессий в соответствии со вступившим в силу в 1998 году законом о реабилитации жертв политических репрессий. По данному закону 17 тыс. членам семьи репрессированных было выплачено 16 млрд. тугриков в качестве компенсации.

Монголия до настоящего времени насчитывает 36 тыс. жертв политических преследований, из которых 31263 были официально реабилитированы.