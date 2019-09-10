В Намангане женщина выбросила своего и чужого младенцев из окна роддома

CA-NEWS (UZ) - 9 сентября около 04:30 на заднем дворе родильного комплекса Наманганского районного родильного дома были обнаружены два младенца-девочки, рожденные 2 сентября. Новорожденные были найдены живыми и помещены в реанимацию, но младенцы умерли, несмотря на медицинскую помощь, оказанную врачами, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.



Выяснилось, что около 03:30 утра 9 сентября гражданка Д.Х. войдя в палату к своему ребёнку, родившемуся 02.09.2019 к дефектом ног, выбросила ребёнка через окно со 2-го этажа родильного комплекса. Вместе со своим ребёнком женщина выбросила из окна и второго младенца, лежавшего в этой же палате. В результате младенцы получили серьезные травмы.

Прокуратура возбудила уголовные дела по статьям "умышленное убийство" и "ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей" в отношении ответственных лиц родильного комплекса.

По факту возбуждено уголовное дело. Женщина задержана.