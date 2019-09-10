Нигматулин рассказал Назарбаеву о подготовке к совещанию спикеров парламентов стран Европы и Азии

CA-NEWS (KZ) - Первый Президент Казахстана встретился с Председателем Мажилиса Парламента Нурланом Нигматулиным, сообщает elbasy.kz.

Назарбаеву была представлена информация о подготовке к совещанию спикеров парламентов стран Европы и Азии.

- 23-24 сентября в совещании спикеров будут принимать участие делегаты из 65 стран мира. Парламентское мероприятие столь высокого уровня в стране проводится впервые за последние 20 лет. В этом году совещание спикеров парламентов стран Европы и Азии посвящено 25-летию евразийской идеи, - сказал Председатель Мажилиса Парламента.

В ходе встречи Назарбаев также был проинформирован о текущей деятельности и планах работы фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента.

- В настоящее время на рассмотрении Мажилиса находится 45 законопроектов. Все 3 фракции уже приступили к работе. Перед нашей фракцией поставлены задачи по осуществлению качественного контроля над реализацией Ваших поручений, предвыборной программы и Плана нации «100 конкретных шагов», - доложил Нурлан Нигматулин.