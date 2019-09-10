РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нигматулин рассказал Назарбаеву о подготовке к совещанию спикеров парламентов стран Европы и Азии

CA-NEWS (KZ) -  Первый Президент Казахстана встретился с Председателем Мажилиса Парламента Нурланом Нигматулиным, сообщает elbasy.kz.

Назарбаеву была представлена информация о подготовке к совещанию спикеров парламентов стран Европы и Азии.

- 23-24 сентября в совещании спикеров будут принимать участие делегаты из 65 стран мира. Парламентское мероприятие столь высокого уровня в стране проводится впервые за последние 20 лет. В этом году совещание спикеров парламентов стран Европы и Азии посвящено 25-летию евразийской идеи, - сказал Председатель Мажилиса Парламента.

В ходе встречи Назарбаев также был проинформирован о текущей деятельности и планах работы фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента.

- В настоящее время на рассмотрении Мажилиса находится 45 законопроектов. Все 3 фракции уже приступили к работе. Перед нашей фракцией поставлены задачи по осуществлению качественного контроля над реализацией Ваших поручений, предвыборной программы и Плана нации «100 конкретных шагов», - доложил Нурлан Нигматулин.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Андижане избили мужчину, преследовавшего 9-летнюю девочку
  • В Туркменистане один из осужденных «гюленистов» находится в тяжелом состоянии в тюрьме
  • На автодороге "Алматы-Хоргос" украдено 35 километров линий электропередач
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×