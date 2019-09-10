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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности США Джона Болтона

CA-NEWS (CA) -  Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом он объявил в Twitter.

Трамп выразил несогласие с некоторыми предложениями бывшего советника, а также отметил, что такого же мнения придерживаются и в его администрации.

По словам президента, имя нового советника по национальной безопасности будет объявлено на следующей неделе.

В свою очередь, Болтон заявил, что сам предложил американском лидеру свою отставку.

"Я предложил подать в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давайте поговорим об этом завтра", — написал Болтон в Twitter.

Напомним, Трамп назначил Болтона на пост советника по нацбезопасности в марте 2018 года.

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