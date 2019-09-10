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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Китай (фото)

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РК в Facebook.

- Ожидается, что в Пекине Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии 6-го заседания Казахстанско-китайского делового совета, выступит с лекцией в Китайской академии общественных наук. Планируются переговоры главы государства с Председателем КНР Си Цзиньпинем, Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и ряд встреч с политическими и деловыми кругами Китая, - сообщил Берик Уали.

В рамках своего двухдневного визита в Китай президент Казахстана также посетит город Ханчжоу, где ознакомится с деятельностью компании "Hikvision" – ведущего мирового поставщика инновационных продуктов. Кроме того, в программе запланированы посещение офиса компании "Alibaba" и встреча с Джеком Ма.

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