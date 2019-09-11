Генконсульство Узбекистана в Актау прокомментировало инцидент с нападением на грузовики с узбекскими номерами

CA-NEWS (UZ) - Генеральное консульство Узбекистана в городе Актау отреагировало на ситуацию с грузоперевозчиками, которые пострадали в Казахстане.

Узбекские дипломаты попросили автомобилистов конкретизировать факты для принятия соответствующих мер.

Узбекское генконсульство держит ситуацию на контроле и находится на взаимодействии с казахстанскими полицейскими. Казахстанские правоохранительные органы пытаются установить личности нападавших, сообщила пресс-служба МИД республики.

Напомним, накануне казахстанское Общество содействия автомобилистам сообщило на своей странице в Facebook'е о том, что на подъезде к городу Атырау неизвестные закидали камнями грузовые машины с узбекскими номерами. В результате, у одной из пострадавших фур были разбиты лобовые стекла и повреждена обшивка бортов.