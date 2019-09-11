В Ташкенте открылась первая президентская школа

CA-NEWS (UZ) - 10 сентября Шавкат Мирзиёев посетил Президентскую школу, ознакомился с условиями и побеседовал с учащимися и учителями, сообщила пресс-служба главы государства.

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Президентские школы призваны стать целостной системой по выявлению одаренных детей, их обучению и воспитанию с применением передовых технологий. Образовательный процесс в этих школах будет осуществляться на английском языке по учебным планам и программам, разработанным на основе опыта развитых стран.

Первая такая школа сдана в эксплуатацию в Ташкенте. Возведены и оснащены по последнему слову техники учебный корпус и общежитие на 168 учащихся, гостиница на 15 мест для учителей.

В текущем году из около 7 тысяч желающих, подавших документы на обучение в 5-10-классах школы, отбор прошли 144. Совместно с рекрутинговыми компаниями «Teachaway» (Канада) и «TIC Recruitment» (Великобритания) отобрано 30 иностранных специалистов. Привлечены также 72 опытных и квалифицированных отечественных учителя. Школа обеспечена учебниками и пособиями для преподавания дисциплин по методике STEAM.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с созданными в школе условиями и побеседовал с учащимися.

«Это первое серьезное испытание в вашей жизни. Вы сами убедились, что такое труд, знания, справедливость. От всей души поздравляю вас с честью учиться в такой престижной школе. Теперь вы - золотой фонд Узбекистана. Возвеличивать народ, страну можно разными способами. Лучшее из них - демонстрировать знания. Есть основания надеяться, что из числа нашей молодежи выйдут новые Хорезми, Ибн Сины, Улугбеки. Сегодня исторический день. Прежде таких условий в нашей стране не было. Отныне авторитетным гостям будем показывать не большие заводы, а Президентские школы. Вы должны подавать всем пример своими знаниями, поведением, чувством патриотизма. В будущем вы станете силой, способной влиять на развитие Узбекистана», - сказал Президент.

Отмечается, что учащиеся школы помимо освоения современных знаний должны обладать сильным чувством национального самосознания, обязаны в совершенстве знать историю узбекского народа и родной язык.

Президентские школы в текущем году откроются в Нукусе, Хиве и Намангане. Планируется строительство школ в Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областях в 2020 году, Андижанской, Навоийской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях – в 2021 году.