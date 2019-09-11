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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана подписал закон об использовании атомной энергии в мирных целях

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон «Об использовании атомной энергии в мирных целях», сообщили местные СМИ.

Законом закрепляются основные понятия, определяются принципы использования атомной энергии, такие как законность, безопасность, приоритет охраны жизни и здоровья граждан, окружающей среды, отработавшее ядерное топливо, радиоактивные отходы.

Определяются основные направления государственной политики в области использования атомной энергии, такие как развитие национальной ядерной инфраструктуры, сооружение ядерных установок и пунктов хранения, обеспечение охраны окружающей среды и защиты населения при использовании атомной энергии, организация безопасного ядерного топливного цикла, обеспечение долгосрочного развития атомной энергетики, развитие международного сотрудничества.

Согласно закону, рядовым гражданам можно будет посещать в ознакомительных целях ядерные объекты, запрашивать и получать от государственных органов информацию о безопасности намеченных к строительству, проектируемых, сооружаемых, эксплуатируемых и выводимых из эксплуатации ядерных установок, за исключением сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.

Вокруг АЭС будут созданы три зоны безопасности, включая санитарно-защитная зона с особым режимом использования, в которой запрещено размещение жилых помещений и общественных зданий, детских учреждений.

Также будет создана зона наблюдения, на территории которой вероятно радиационное воздействие ядерной установки на население, проживающее в этом районе. И третья — зона безопасности с особым правовым режимом.

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