Монголия аннулировала лицензии у Centerra Gold

CA-NEWS (MNG) - 10 сентября кассационный суд по административным делам столицы Монголии принял решение об аннулировании геологоразведочных и эксплуатационных лицензий у канадской компании, «Сентерраголд Монголия» (Centerra Gold Inc), сообщает Mongolnow.



«Сентераголд» — Centerra Gold Inc. – канадская золотодобывающая компания, специализирующаяся на эксплуатации, разработке, геологической разведке и приобретении объектов золотодобычи в Северной Америке, Азии и других регионах мира. Является крупнейшей западной компанией-производителем золота в Центральной Азии.

Иск был подан негосударственной организацией «Движение за спасение горы Ноён уул». Считается, что гора Ноён уул хранит в себе ценные археологические артефакты гуннского периода.

Было создано общественное движение "Спасём Ноён-Уул", которое стало бороться против промышленной добычи ископаемых на священной для монголов территории.

Курганы Ноён-Уул состоят из более чем 200 крупных курганов, каждый приблизительно 2 м в высоту, квадратный в плане, покрывает гробницы из древесины. Они расположены на берегу реки Селенга в горах Северной Монголии к северу от Улаанбаатара в сомоне Батсүмбэр, Төв аймака. Впервые археологические раскопки их проводились в 1924-1925 г.г.

Большинство объектов, обнаруженные при раскопках Ноён-Уул сейчас находятся в Эрмитаже.