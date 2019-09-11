В Узбекистане снова откроются частные нотариальные конторы

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по коренному реформированию системы нотариата, сообщает Минюст.

Согласно документу, с 1 января 2020 года будут созданы частные нотариальные конторы. Эти изменения предотвратят ожидание очередей в нотариальных конторах и хождение по инстанциям для населения.

Кроме того, создается нотариальная палата, основанная на членстве всех нотариусов.

Также отменяются ряд требований при оформлении сделок, связанных с имуществом.

В частности, с 1 января следующего года не требуется получение согласия хокимиятов при отчуждении незавершенного строительством жилья, получение согласия органов опеки и попечительства при сдаче в найм (аренду) имущества от имени лица, находящегося под опекой.

Отменяется и обязательный нотариальный порядок удостоверения ряда сделок. В частности, с 1 октября 2019 года отменяется нотариально удостоверенная доверенность на право пользования и управления транспортными средствами между близкими родственниками.

С 1 января 2020 года отменяется обязательное нотариальное удостоверение договора о предоставлении предприятий в аренду и безвозмездное пользование, ипотеки, залога и лизинга по приобретению имущества на первичном рынке.

Напомним, что деятельность частных нотариусов в Узбекистане отменили в мае 2010 года.