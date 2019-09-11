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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Как встретили Эмомали Рахмона в Кулябе (фото)

CA-NEWS (TJ) -  10 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон с целью ознакомления с ходом работ по созиданию и благоустройству, открытия ряда объектов и участия в праздничных торжествах, посвященных 28-летию Государственной независимости Республики Таджикистан, прибыл в город Куляб Хатлонской области.

В международном аэропорту города Куляб Эмомали Рахмона встретили жители города.

За годы независимости в Кулябе осуществлен ряд важных мер, и реализованы созидательные цели для повышения уровня жизни народа, сообщает пресс-служба главы государства.

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