Как встретили Эмомали Рахмона в Кулябе (фото)

CA-NEWS (TJ) - 10 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон с целью ознакомления с ходом работ по созиданию и благоустройству, открытия ряда объектов и участия в праздничных торжествах, посвященных 28-летию Государственной независимости Республики Таджикистан, прибыл в город Куляб Хатлонской области.

В международном аэропорту города Куляб Эмомали Рахмона встретили жители города.

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За годы независимости в Кулябе осуществлен ряд важных мер, и реализованы созидательные цели для повышения уровня жизни народа, сообщает пресс-служба главы государства.