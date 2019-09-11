РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эмомали Рахмон дал старт строительным работам на автодороге «Хулбук — Темурмалик — Кангурт»

CA-NEWS (TJ) -  В Восейском районе Хатлонской области президент Таджикистана Эмомали Рахмон вначале дал старт строительству автодороги на участке «Хулбук — Темурмалик — Кангурт», сообщает пресс-служба главы государства.

Общее расстояние на этом участке дороги составляет 60 километров, а его ширина — от 7 до 12 метров.

Согласно проекту, на этом маршруте предусмотрены работы по канализации, возведению 25 водопроводных труб, строительству железобетонных арыков по двум обочинам дорог, возведению защитных стен, 8 мостов, проведению горизонтальных линий, установке дорожных знаков и строительству других необходимых объектов.

Дорога реконструируется при вкладе Правительства Республики Таджикистан и Азиатского банка развития.

Отмечается, что движение транспорта через этот участок осуществлялось с трудом и теперь после реконструкции эта проблема будет решена.

В ходе ознакомления с проектом строительства автомобильной дороги участка «Хулбук — Темурмалик — Кангурт» Эмомали Рахмон дал ответственным лицам конкретные рекомендации и советы по качественному завершению работ.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Китай (фото)
  • Нигматулин рассказал Назарбаеву о подготовке к совещанию спикеров парламентов стран Европы и Азии
  • Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана в Индии и Швейцарии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×