Эмомали Рахмон дал старт строительным работам на автодороге «Хулбук — Темурмалик — Кангурт»

CA-NEWS (TJ) - В Восейском районе Хатлонской области президент Таджикистана Эмомали Рахмон вначале дал старт строительству автодороги на участке «Хулбук — Темурмалик — Кангурт», сообщает пресс-служба главы государства.



Общее расстояние на этом участке дороги составляет 60 километров, а его ширина — от 7 до 12 метров.

Согласно проекту, на этом маршруте предусмотрены работы по канализации, возведению 25 водопроводных труб, строительству железобетонных арыков по двум обочинам дорог, возведению защитных стен, 8 мостов, проведению горизонтальных линий, установке дорожных знаков и строительству других необходимых объектов.

Дорога реконструируется при вкладе Правительства Республики Таджикистан и Азиатского банка развития.

Отмечается, что движение транспорта через этот участок осуществлялось с трудом и теперь после реконструкции эта проблема будет решена.

В ходе ознакомления с проектом строительства автомобильной дороги участка «Хулбук — Темурмалик — Кангурт» Эмомали Рахмон дал ответственным лицам конкретные рекомендации и советы по качественному завершению работ.