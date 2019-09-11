Эмомали Рахмон дал старт строительным работам на автодороге «Хулбук — Темурмалик — Кангурт»

- Таджикистан, экономика
- 10:18, 11 сентября 2019
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CA-NEWS (TJ) - В Восейском районе Хатлонской области президент Таджикистана Эмомали Рахмон вначале дал старт строительству автодороги на участке «Хулбук — Темурмалик — Кангурт», сообщает пресс-служба главы государства.
Общее расстояние на этом участке дороги составляет 60 километров, а его ширина — от 7 до 12 метров.
Согласно проекту, на этом маршруте предусмотрены работы по канализации, возведению 25 водопроводных труб, строительству железобетонных арыков по двум обочинам дорог, возведению защитных стен, 8 мостов, проведению горизонтальных линий, установке дорожных знаков и строительству других необходимых объектов.
Дорога реконструируется при вкладе Правительства Республики Таджикистан и Азиатского банка развития.
Отмечается, что движение транспорта через этот участок осуществлялось с трудом и теперь после реконструкции эта проблема будет решена.
В ходе ознакомления с проектом строительства автомобильной дороги участка «Хулбук — Темурмалик — Кангурт» Эмомали Рахмон дал ответственным лицам конкретные рекомендации и советы по качественному завершению работ.