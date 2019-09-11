Суд ВКО оставил в силе отказ в условно-досрочном освобождении Джакишева, бывшего глава Казатомпрома

CA-NEWS (KZ) - Бывшему главе нацкомпании "Казатомпром" Мухтару Джакишеву в очередной раз отказали в условно-досрочном освобождении, сообщает пресс-служба суда.

10 сентября судебной коллегией по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного (ВКО) суда рассмотрены частные жалобы осужденного Джакишева М. и его защитников.

Постановлением коллегии судебный акт первой инстанции оставлен без изменения, частные жалобы-отклонены по следующим основаниям:

Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства основанием для УДО могут служить позитивные изменения в поведении осужденного, которые свидетельствуют об его исправлении, достижении цели уголовного наказания в виде восстановления социальной справедливости. В частности, это такие обстоятельства как возмещение ущерба, поощрения, взыскания и др.

Данные жалобы были принесены на постановление суда №2 г.Семей от 24 июля 2019 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства Джакишева М.Е. об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Джакишев М.Е. осужден за совершение совокупности умышленных, в том числе тяжких и особо тяжкого преступлений.

Согласно решению Капшагайского городского суда от 15.07.2014 года с Джакишева М.Е. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано в общей сумме более 99 млрд. тенге.

Указанная сумма в настоящее время не выплачена. Мер по погашению ущерба осужденным не предпринято.

Также отсутствует стабильность и динамика положительных изменений поведения осужденного.

Так, помимо поощрений Джакишев М. имеет взыскание за нарушение установленного порядка отбывания наказания.

Таким образом, активных действий, свидетельствующих об исправлении осужденного, формировании у него правопослушного поведения, Джакишевым М. не предпринято, говорится пресс-релизе суда.

56-летний Мухтар Джакишев находится в заключении уже больше 10 лет. В 2009-м за растрату и коррупцию его приговорили к 14 годам лишения свободы.